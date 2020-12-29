Мосгорсуд приговорил топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам за шпионаж
Мосгорсуд признал бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Обвинение просило для подсудимой 18 лет колонии
Мосгорсуд признал бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. Обвинение просило для подсудимой 18 лет колонии.
Также Мосгорсуд постановил обратить в доход государства более 656 млн рублей, которые были изъяты у Карины Цуркан в ходе следствия.
Судебный процесс по делу Карины Цуркан проходил в закрытом режиме, так как материалы были засекречены.
Согласно российскому законодательству, женщин не определяют отбывать срок в колонии строгого режима, даже если они совершили тяжкие преступления. Шпионаж относится к категории тяжких. При этом Цуркан каждый день нахождения в СИЗО засчитают как день, проведенный в колонии, а не 1,5 дня.
Адвокат Карины Цуркан Иван Павлов заявил, что будет обжаловать этот «неправосудный» приговор.
По версии следствия, топ-менеджер «Интер РАО» передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии сведения, касающиеся поставки электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины.
Правозащитная организация «Мемориал» признала Карину Цуркан политзаключенной.