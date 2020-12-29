29 декабря 2020, 13:03
Руководство Института госслужбы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с подчиненных
Руководители, сотрудники администрации и преподаватели института похищали деньги путем поборов. Подозреваемые забирали у своих подчиненных суммы, которые перед этим необоснованно начислялись им в качестве дополнительной зарплаты
Сотрудники ФСБ раскрыли схему хищения денежных средств руководством Института государственной службы и управления РАНХиГС.
По версии спецслужб, руководители, сотрудники администрации и преподаватели института похищали деньги путем поборов. Подозреваемые забирали у своих подчиненных суммы, которые перед этим необоснованно начислялись им в качестве дополнительной зарплаты.
По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». «Лента. ру» сообщает о задержании одного из подозреваемых в момент передачи денег его подчиненным.
Спецслужбы также проверяют причастность коллектива Института к коррупционным преступлениям. Проверка проводится в рамках статей «Дача взятки» и «Получение» взятки.