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Общество
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29 декабря 2020, 13:03

Руководство Института госслужбы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с подчиненных

Руководители, сотрудники администрации и преподаватели института похищали деньги путем поборов. Подозреваемые забирали у своих подчиненных суммы, которые перед этим необоснованно начислялись им в качестве дополнительной зарплаты

Руководство Института госслужбы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с подчиненных

Сотрудники ФСБ раскрыли схему хищения денежных средств руководством Института государственной службы и управления РАНХиГС.

По версии спецслужб, руководители, сотрудники администрации и преподаватели института похищали деньги путем поборов. Подозреваемые забирали у своих подчиненных суммы, которые перед этим необоснованно начислялись им в качестве дополнительной зарплаты.

По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». «Лента. ру» сообщает о задержании одного из подозреваемых в момент передачи денег его подчиненным.

Спецслужбы также проверяют причастность коллектива Института к коррупционным преступлениям. Проверка проводится в рамках статей «Дача взятки» и «Получение» взятки.

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