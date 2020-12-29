29 декабря 2020, 11:19
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 27 002 человека
С начала пандемии коронавирусом заразились уже 3 105 037 человек, из которых 2 496 183 человека полностью излечились от этой болезни, а 55 827 человек скончались
В России за минувшие сутки выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 562 человека.
С начала пандемии коронавирусом заразились уже 3 105 037 человек, из которых 2 496 183 человека полностью излечились от этой болезни, а 55 827 человек скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 5 641 новый случай заражения, в Петербурге - 3 757, в Московской области - 1 547, в Нижегородской области - 497, в Свердловской области - 401, в Ростовской области - 389, в Красноярском крае - 325, в Воронежской области - 385, в Архангельской области - 372.