Московские власти напомнили гражданам об антиковидных ограничениях в новогоднюю ночь
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что рестораны и кафе будут работать до 23.00 31 декабря, а катки закроются на час раньше
Московские власти напомнили жителям и гостям города об антикоронавирусных ограничениях, которые будут действовать в новогоднюю ночь.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что рестораны и кафе будут работать до 23.00 31 декабря, а катки закроются на час раньше.
Никаких организованных массовых мероприятий, концертов, фестивалей и ярмарок в новогоднюю ночь в Москве не будет, но гражданам не запрещается гулять по улице.
Также Немерюк предупредил предприятия общепита о проведении рейдов для проверки соблюдения антиковидных ограничений. Штраф в случае нарушения санитарных требований составит от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Антикоронавирусные ограничения будут действовать до 15 января.