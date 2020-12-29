Против опального схиигумена Сергия возбудили уголовное дело о склонении к суициду
Адвокат отца Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ее подзащитному также вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство»
Против бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, возбудили уголовное дело по факту склонения к суициду.
По версии следствия, схиигумен снимал видео, в которых «под видом религиозной проповеди публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству», сообщает портал Ura.ru.
Адвокат отца Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ее подзащитному также вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство».
Опальный схиигумен Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма монастыря, который он захватил летом. В правоохранительных органах заявили, что Романова задержали для допроса. Причиной его задержания стал видеоролик, размещенный на Youtube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».