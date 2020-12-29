29 декабря 2020, 08:53
На границе Финляндии и Ленобласти выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса
В финском районе Кюменлааксо, который расположен на границе с Ленинградской областью, выявили первый в Финляндии случай заражения «британским штаммом» коронавируса
В финском районе Кюменлааксо, который расположен на границе с Ленинградской областью, выявили первый в Финляндии случай заражения «британским штаммом» коронавируса.
Носитель нового штамма COVID-19 прибыл в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы отпраздновать Рождество, сообщает РБК со ссылкой на финские СМИ.
В связи с выявлением первого случая заболевания «британским штаммом» коронавируса Минздрав Финляндии распорядилось обязать приехавших в страну после 7 декабря сдать тест на ковид. Также чиновники отслеживают цепочки заражения COVID-19, чтобы остановить распространение вируса.