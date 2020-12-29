Меню
Общество
#КОРОНАВИРУС - ВСЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
29 декабря 2020, 08:46

Силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия

В Среднеуральском монастыре в ходе штурма силовики задержали бывшего схимонаха Сергия (Романов). В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что схиигумен задержан для проведения допроса

Силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия

В Среднеуральском монастыре в ходе штурма силовики задержали бывшего схимонаха Сергия (Романов). В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что схиигумен задержан для проведения допроса.

Причиной задержания Сергия называют видеоролик, размещенный на портале YouTube, в котором схиигумен призывает своих сторонников «умереть за Россию».

В паблике «Вконтакте», посвященном Среднеуральскому монастырю, сообщается, что в монастырь ворвались сотрудники Росгвардии, которые «снимают золото и серебро с образов». Монастырь оцепили сотрудники ОМОНа, а на дорогах выставлены блок-посты ГАИ. Защитники монастыря также выстроились по периметру монастыря.

Схиигумена Сергия называют духовником экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. В конце апреля 2020 года Екатеринбургская епархия лишила Романова права проповедовать из-за того, что он проклял людей, которые призывали закрывать храмы из-за пандемии коронавируса.

Схиигумен также призывал россиян голосовать против поправок к Конституции РФ и призывал президента Владимира Путина уйти в отставку добровольно.

В июне Сергий вместе со своими сторонниками захватил женский монастырь в Среднеуральске и выставил для его охраны казаков. Позже схиигумена признали виновным в нарушении священной присяги и лишили сана.

Материалы по теме
Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» церковных свечей
Выставленный на Avito храм в тульском селе продали москвичу за 186 тысяч рублей
РПЦ попросила петербургских чиновников передать им в управление весь Монастырский остров
Сейчас на главной
Северная Осетия последним из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Новый год
Северная Осетия последним из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Республика Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Ранее данное предложение одобрил президент Владимира Путин
Глава «Лукойла» стал самым «обедневшим» в 2020 году миллиардером
миллиардеры
Глава «Лукойла» стал самым «обедневшим» в 2020 году миллиардером
Журнал Forbes сравнил состояния самый богатых россиян в конце 2019 и 2020 годов и пришел к выводу, что больше всех финансово пострадал глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов
Коронавирус стал основной причиной смертности россиян в 2020 году
коронавирус
Коронавирус стал основной причиной смертности россиян в 2020 году
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что более 81% прироста общей смертности с марта по декабрь 2020 года приходится на COVID-19 и последствия заболевания им
Россиян записали в иностранные агенты
иностранные агенты
Россиян записали в иностранные агенты
В список СМИ-инагентов вошли правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и активистка Дарья Апахончич
ФСБ России попросила для себя дополнительных полномочий и выплат сотрудникам
ФСБ
ФСБ России попросила для себя дополнительных полномочий и выплат сотрудникам
ФСБ подготовила пакет поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ», которые предполагают расширение полномочий ведомства
Правозащитники потребовали отмены приговора Шестуну
александр шестун
Правозащитники потребовали отмены приговора Шестуну
Правозащитный центр «Мемориал» обнародовал позицию по приговору, вынесенному 25 декабря Подольским городским судом экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну
Россиянам в будущем будут выплачивать пенсию в цифровых рублях
валюта
Россиянам в будущем будут выплачивать пенсию в цифровых рублях
Эльвира Набиуллина рассказала, что российские граждане в будущем получат возможность выбирать, в какой форме получать пенсию. В том числе они смогут получать выплаты в цифровых рублях
КС РФ признал электронные пропуска во время режима самоизоляции не противоречащими Конституции
пропускной режим
КС РФ признал электронные пропуска во время режима самоизоляции не противоречащими Конституции
Конституционный суд России признал соответствующими Основному закону страны ограничения на передвижение граждан во время пандемии коронавируса
Общество
Около 58% россиян отказались делать прививку от коронавируса препаратом «Спутник V»
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», больше половины жителей России не хотят делать прививку от коронавируса отечественной вакциной даже забесплатно
Правительство утвердило план реформы по сокращению числа федеральных чиновников
чиновники
Правительство утвердило план реформы по сокращению числа федеральных чиновников
Правительство России утвердило постановление об оптимизации штатов федеральных органов власти, которое предусматривает сокращение должностей 37 заместителей руководителей федеральных ведомств
Юристы напомнили россиянам о штрафах за антиковидные нарушения в Новый год
Новый год
Юристы напомнили россиянам о штрафах за антиковидные нарушения в Новый год
Юристы накануне Нового года разъяснили россиянам, какие штрафы им могут грозить за нарушение ограничительных мер в праздничную ночь. Размер этих штрафов составляет от 500 рублей до 300 тысяч рублей
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно
кораблекрушение
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно
В Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля потерпело крушение рыболовецкое судно «Онега». Катастрофа произошла в сильный шторм, а моряков буквально «смыло» с палубы в море
В мире
Власти Турции обязали всех туристов предоставлять тесты на коронавирус
Власти Турции обязали всех иностранных граждан предоставлять справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Данное требование коснется и тех, кто прилетает в страну, и тех, кто прибывает наземным и морским транспортом
В Москве началась вакцинация пожилых граждан от коронавирусной инфекции
вакцина от коронавируса
В Москве началась вакцинация пожилых граждан от коронавирусной инфекции
Ранее Минздрав РФ разрешил ставить прививки от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V» пожилым людям. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта вакцина абсолютно безопасна для пожилых россиян
Экс-губернатор Сергей Фургал подаст в суд на телеканал «Россия 24» за клевету
сергей фургал
Экс-губернатор Сергей Фургал подаст в суд на телеканал «Россия 24» за клевету
Сергей Фургал подаст в суд на государственный телеканал «Россия 24» за клевету. Поводом для подачи иска стал сюжет о том, что Фургал якобы был известен в криминальных кругах под псевдонимом «Доктор»
В Пермском крае глава района выписал себе новогоднюю премию в 15 окладов
чиновники
В Пермском крае глава района выписал себе новогоднюю премию в 15 окладов
Предложение премировать главу района внесла на рассмотрение депутатов земского собрания районная администрация. При этом данное предложение поддержало большинство парламентариев
В Петербурге активисты приносят к зданию УФСБ белье для стирки
ФСБ
В Петербурге активисты приносят к зданию УФСБ белье для стирки
«В последнее время у федеральной службы сложился имидж самой оперативной прачечной в России, особенно хорошо зарекомендовавшей себя в Омске», — объяснили свои действия активисты
Если нельзя, но очень хочется, то можно
чиновники
Если нельзя, но очень хочется, то можно
В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции пресекли проведение незаконного новогоднего корпоратива сотрудниками мэрии. Ранее в регионе были запрещены корпоративные мероприятия из-за коронавируса