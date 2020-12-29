Силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия
В Среднеуральском монастыре в ходе штурма силовики задержали бывшего схимонаха Сергия (Романов). В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что схиигумен задержан для проведения допроса
В Среднеуральском монастыре в ходе штурма силовики задержали бывшего схимонаха Сергия (Романов). В правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что схиигумен задержан для проведения допроса.
Причиной задержания Сергия называют видеоролик, размещенный на портале YouTube, в котором схиигумен призывает своих сторонников «умереть за Россию».
В паблике «Вконтакте», посвященном Среднеуральскому монастырю, сообщается, что в монастырь ворвались сотрудники Росгвардии, которые «снимают золото и серебро с образов». Монастырь оцепили сотрудники ОМОНа, а на дорогах выставлены блок-посты ГАИ. Защитники монастыря также выстроились по периметру монастыря.
Схиигумена Сергия называют духовником экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. В конце апреля 2020 года Екатеринбургская епархия лишила Романова права проповедовать из-за того, что он проклял людей, которые призывали закрывать храмы из-за пандемии коронавируса.
Схиигумен также призывал россиян голосовать против поправок к Конституции РФ и призывал президента Владимира Путина уйти в отставку добровольно.
В июне Сергий вместе со своими сторонниками захватил женский монастырь в Среднеуральске и выставил для его охраны казаков. Позже схиигумена признали виновным в нарушении священной присяги и лишили сана.