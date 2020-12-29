29 декабря 2020, 05:16
Членам Совета безопасности России запретили иметь второе гражданство и счета в иностранных банках
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает членам Совета безопасности открывать счета в иностранных банках. Также членам Совбеза запрещается иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает членам Совета безопасности открывать счета в иностранных банках. Также членам Совбеза запрещается иметь иностранное гражданство.
В документе дословно говорится, что заместителю председателя Совета безопасности, секретарю Совета безопасности, постоянным членам Совета безопасности и членам Совета безопасности в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.
Занимать должность члена Совбеза России сможет только гражданин России. Иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране запрещено.