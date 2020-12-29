В ноябре 2020 года в России умерло на 56% человек больше, чем годом ранее
В ноябре 2020 года смертность в России выросла на 56% по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным Росстата, в текущем году в ноябре скончались 219 872 человек, а годом ранее – 141 331 человек
В ноябре 2020 года смертность в России выросла на 56% по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным Росстата, в текущем году в ноябре скончались 219 872 человек, а годом ранее – 141 331 человек.
В ведомстве сообщили, что из 219 872 умерших 19 626 человек скончались от коронавирусной инфекции. В 3 984 случаях наличие COVID-19 не было лабораторно подтверждено, но он также предполагается как основная причина. 2 178 человек умерли от других болезней, на течение которых повлиял коронавирус, еще у 9 857 умерших был диагностирован ковид, но на наступление смерти он никак не повлиял.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 11 месяцев 2020 года смертность в стране выросла на 13,8%. По ее словам, 81% от этого прироста связан с коронавирусом.