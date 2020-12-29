29 декабря 2020, 02:41
Северная Осетия последним из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Республика Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Ранее данное предложение одобрил президент Владимира Путин
Республика Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Ранее данное предложение одобрил президент Владимира Путин.
«Тридцать первое декабря будет выходным днем», - сообщили РИА Новости сотрудники пресс-службы администрации республики.
До того, как президент рекомендовал регионам сделать выходным последний день года, такое решение самостоятельно приняли власти 34 регионов. При этом работодателям было рекомендовано сохранить сотрудникам заплату за 31 декабря.