ФСИН пригрозила Навальному заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному заменой условного срока по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что он якобы уклоняется от контроля инспекции
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному заменой условного срока по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что он якобы уклоняется от контроля инспекции. При этом ведомству давно известно, что политик проходит реабилитацию в Германии после отравления боевым ядом «Новичок».
ФСИН требует, чтобы Алексея Навальный явился в инспекцию в 9 утра 29 декабря. Ведомство ссылается на статью в авторитетном медицинском журнале The Lancet, в котором сказано, что оппозиционера выписали из берлинской клиники «Шарите» 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия болезни».
28 декабря Алексею Навальному, который все еще находится в Германии, направили уведомление о необходимости посетить ФСИН. В случае неявки ведомство будет требовать от суда назначить осужденному реальное наказание за «систематическое нарушение закона».
«Просто фантастика. ФСИН, прекрасно зная, что Навальный находится на лечении в Германии, пытается запрыгнуть в последний вагон (испытательный срок у Алексея заканчивается 30 декабря!) и требует явиться в инспекцию ЗАВТРА. А иначе будет требовать заменить условный срок реальным», - прокомментировала требование ведомства пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.