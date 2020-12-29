Forbes назвал главу «Лукойла» Вагита Алекперова самым «обедневшим» в 2020 году миллиардером
Журнал Forbes сравнил состояния самый богатых россиян в конце 2019 и 2020 годов и пришел к выводу, что больше всех финансово пострадал глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов
Журнал Forbes сравнил состояния самый богатых россиян в конце 2019 и 2020 годов и пришел к выводу, что больше всех финансово пострадал глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов. За прошедший год состояние бизнесмена сократилось на 4 млрд долларов. Помимо него в деньгах потеряли Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.
По данным издания, капитал Вагита Алекперова снизилось вместе с котировками «Лукойла». Так, стоимость акций компании опустилась с 6179 до 5100 рублей за штуку. Причинами снижения котировок аналитики называют ограничительные меры из-за коронавируса и разрыв сделки ОПЕК+.
Совладелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон за год потерял 3,5 млрд долларов из-за падений цен на газ. Его партнер Геннадий Тимченко потерял 2,3 млрд долларов.
В список «обедневших» миллиардеров также попали совладелец «Лукойла» Леонид Федун, владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, владелец группа компаний «Ташир» Самвел Карапетян и совладелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
успешным бизнесменом уходящего года Forbes признал сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова. Благодаря росту мировых цен на золото его капитал вырос на 11 млрд долларов.
Владелец НЛМК Владимир Лисин разбогател на 5,4 млрд долларов, а Алишер Усманов – на 3,6 млрд долларов за счет роста цен на сталь.