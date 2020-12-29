29 декабря 2020, 01:05
Коронавирус стал основной причиной смертности россиян в 2020 году
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что более 81% прироста общей смертности с марта по декабрь 2020 года приходится на COVID-19 и последствия заболевания им
Коронавирусная инфекция и связанные с ней болезни стали основной причиной смертности российских граждан в текущем году.
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что более 81% прироста общей смертности с марта по декабрь 2020 года приходится на COVID-19 и последствия заболевания им, сообщает РИА Новости.
По данным оперативного штаба по борьбе в коронавирусом, который возглавляет Татьяна Голикова, в России от коронавируса и вызванным им осложнений скончались 55 265 человек (по данным на утро 28 декабря). Общая смертность в период с января по ноябрь выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.