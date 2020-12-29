В Петербурге владельцы кафе и ресторанов массово подают заявки на открытие зимних террас
В Санкт-Петербурге владельцы ресторанов и кафе подали 160 заявок на открытие зимних террас. Ранее городские власти разрешили предприятиям общепита в связи с введением антиковидных мер принимать гостей на зимних террасах
В Санкт-Петербурге владельцы ресторанов и кафе подали 160 заявок на открытие зимних террас. Ранее городские власти разрешили предприятиям общепита в связи с введением антиковидных мер принимать гостей на зимних террасах.
«Фонтанка» со ссылкой на замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова сообщает, что власти одобрили уже 60% заявок ресторанов и кафе. «История пользуется спросом», - отметил чиновник.
Смольный также даст разъяснения рестораторам по поводу размещения и использования обогревателей на зимних террасах. В частности, чиновники планируют исключить обогреватели из проверок.
Напомним, что первоначально власти Петербурга полностью запретили работу предприятий общепита в новогодние праздники, что вызвало протесты со стороны бизнеса. В северной столице появилась «Карта сопротивления», на которой были отмечены бары и рестораны, планировавшие игнорировать запрет. После нескольких рейдов по барам и кафе власти все же решили договориться с бизнесменами «по-хорошему».