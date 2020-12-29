29 декабря 2020, 00:03
Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 12 января
Российские власти продлили запрет на авиационное сообщение с Великобританией, который был введен из-за нового штамма коронавируса. Запрет на полеты действует до 12 января
Фото: politico.eu
Российские власти продлили запрет на авиационное сообщение с Великобританией, который был введен из-за нового штамма коронавируса. Запрет на полеты действует до 12 января.
В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили РИА Новости, что соответствующее решение было принято для обеспечения защиты здоровья россиян. Ранее Роспотребнадзор также ввел двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании.
Напомним, что Россия временно прекратила полеты в Великобританию 22 декабря, последовав примеру десятков других стран. В середине декабря глава британского Минздрава Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм коронавирусной инфекции, который оказался намного заразнее «оригинала».