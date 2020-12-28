28 декабря 2020, 18:05
Минюст впервые включил в список СМИ-инагентов пятерых российских граждан
В список СМИ-инагентов вошли правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и активистка Дарья Апахончич
Министерство юстиции России впервые включило пять физических лиц в список иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В список СМИ-инагентов вошли правозащитник и основатель движения «За права человека» Лев Пономарев, журналистка «Радио Свобода» Людмила Савицкая, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин и активистка Дарья Апахончич.
Лев Пономарев и Сергей Маркелов в беседе с «МБХ медиа» заявили, что Минюст не уведомлял о включении их в список инагентов, поэтому они пока не знают, что с этим делать.
Напомним, что согласно закону о СМИ-инагентах, таковыми признаются средства массовой информации, получающие финансирование из-за границы.