ФСБ России попросила для себя дополнительных полномочий и выплат сотрудникам
ФСБ подготовила пакет поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ», которые предполагают расширение полномочий ведомства
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подготовила пакет поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ», которые предполагают расширение полномочий ведомства.
Согласно этому документу, спецслужбы просят разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. Данное требование в ФСБ объяснили ростом числа вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц.
ФСБ также просит разрешить ведомству организовывать и осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности.
Помимо этого, ФСБ хочет заниматься обеспечением «информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере».
В пакете поправок говорится и об осуществлении дополнительных выплат сотрудникам ФСБ «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».