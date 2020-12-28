28 декабря 2020, 15:56
В центре Грозного боевики напали на сотрудников полиции. Два силовика погибли
Во время происшествия на улице мира погибли два сотрудника патрульно-постовой службы. По данным издания, боевики набросились на полицейских с ножами и попытались завладеть их оружием
Фото: Baza
В центре Грозного боевики напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погибли два силовика.
Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, сообщает агентство ТАСС.
Baza сообщает, что во время происшествия на улице мира погибли два сотрудника патрульно-постовой службы. По данным издания, боевики набросились на полицейских с ножами и попытались завладеть их оружием.