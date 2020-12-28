В Москве на остановках установят камеры по отслеживаю социальной дистанции
Согласно тендерной документации, комплекты видеонаблюдения должны предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики», а именно, уметь классифицировать звуки, считать число людей в поле зрения и составлять тепловые карты
Власти Москвы потратили 214,4 млн рублей из городского бюджета на комплекты видеонаблюдения с системой распознавания лиц для остановочных павильонов.
Согласно тендерной документации, комплекты видеонаблюдения должны предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики», а именно, уметь классифицировать звуки, считать число людей в поле зрения и составлять тепловые карты. Помимо этого, камеры должны уметь определять соблюдение людьми на остановках социальной дистанции.
Столичные власти, по данным «МБХ медиа», закупили 1 156 комплектов по цене 185,5 тысячи рублей за штуку. В один такой комплект входят камера, маршрутизатор с блоком питания, антенный комплекс, флэш-накопитель и другие устройства.
Камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и социальной дистанции между людьми установят на остановках ПО-28.
Госконтракт на поставку камер и сопутствующих устройств получила компания «Телеполис».