28 декабря 2020, 15:31
Жители Омска пожаловались на закрытие теплых остановок в морозы
Жители Омска стали массово жаловаться на закрытие теплых остановок во время 30-градусных морозов. При этом ждать автобусов приходится длительное время
Фото: fotovmire.ru
Жители Омска стали массово жаловаться на закрытие теплых остановок во время 30-градусных морозов. При этом ждать автобусов приходится длительное время.
В паблике «Я живу [В] Омске» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители пишут, что стоять и ждать общественный транспорт на морозе приходится по 30-40 минут, а теплые остановки закрыты. «Вопрос: для кого вы их делали?!», - возмутился житель Омска.
Интернет-пользователи предположили, что теплые остановки могли закрыть из-за жалоб на бездомных, которые там ночуют. По другим данным, закрыть остановки могли из-за пандемии коронавируса.
В мэрии Омска сообщили, что теплая остановка «Поселок Южный», о которой шла речь в посте, закрыта якобы из-за поломки дверного замка.