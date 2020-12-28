Выжившие моряки «Онеги» рассказали подробности о кораблекрушении
Выжившие члены экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море близ Новой Земли, рассказали подробности о кораблекрушении. Ранее сообщалось, что из 19 членов экипажа спастись смогли только двое – Владислав Буторин и Руслан Катюхин
Выжившие члены экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море близ Новой Земли, рассказали подробности о кораблекрушении. Ранее сообщалось, что из 19 членов экипажа спастись смогли только двое – Владислав Буторин и Руслан Катюхин.
Telegram-канал «112» со ссылкой на выживших сообщает, что в процессе работы со снастью для промышленной рыбной ловли судно немного накренилась. При этом из-за обледенения и сильного шторма судно потеряло устойчивость и перевернулось. Находящиеся на палубе люди оказались в ледяной воде, а шлюпки спустить не успели.
«Большая часть экипажа, вероятно, даже не смогли схватить спасательные жилеты. Моряки быстро потеряли друг друга в бушующей воде», - рассказали очевидцы.
Представитель МЧС России также сообщил РИА Новости, что наиболее вероятной причиной затопления рыболовецкого судна стал крен при вытягивании рыболовного трала, в результате чего судно зачерпнуло воды и ушло ко дну.
В момент кораблекрушения высота волн в районе крушения «Онеги» достигала четырех метров, а температура воздуха составляла минус 20 градусов.