Суд присяжных признал Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, но заслуживающим снисхождения
В Читинском военном гарнизонном суде присяжные признали виновным cолдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края. При этом присяжные постановили, что обвиняемый заслуживает снисхождения
В Читинском военном гарнизонном суде присяжные признали виновным cолдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края. При этом присяжные постановили, что обвиняемый заслуживает снисхождения.
В соответствии с Уголовным кодеком РФ, срок наказания подсудимому, признанному присяжными заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей от максимального срока по конкретной статье.
Гособвинение просило суд присяжных признать Шамсутдинова не заслуживающим снисхождения.
Согласно версии защиты, Рамиль Шамсутдинов перед расстрелом не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. При этом офицеры не давали срочнику спать и грозили окунуть головой в унитаз. Обвиняемый на допросе говорил, что действовал бессознательно и даже не помнит, как перелезал через колючую проволоку во время побега.
Инцидент в воинской части в поселке Горный Забайкальского края произошел 25 октября 2019 года. Рамиль Шамсутдинов во время дежурства расстрелял из автомата сослуживцев. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения.