Правозащитники потребовали отмены приговора Шестуну
Правозащитный центр «Мемориал» обнародовал позицию по приговору, вынесенному 25 декабря Подольским городским судом экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну
Правозащитный центр «Мемориал» обнародовал позицию по приговору, вынесенному 25 декабря Подольским городским судом экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну (15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и многомиллионный штраф).
В заявлении, в частности, говорится, что: «...преследование Шестуна было вызвано в том числе и политическими мотивами, в частности, реакцией на его публичное несогласие с реформой местного самоуправления в Московской области, фактически уничтожившей его в регионе».
В «Мемориале говорят о том, что «...политический мотив преследования требовал фактически повышенного стандарта убедительности доказательств вины Шестуна и безупречного соблюдения его прав, мы, наоборот, вынуждены констатировать серьезные нарушения закона, имевшие место в ходе уголовного преследования, неубедительность, как минимум, значительной части предъявленных ему обвинений и обосновывающих их доказательств обвинения».
Также в заявлении говорится о многократных и грубых нарушениях прав Александра Шестуна во время его содержания под стражей (более 2,5 лет), что привело к серьезному ухудшению здоровью.
«Мы не считаем вынесенный приговор обоснованным и законным, требуем его отмены и повторного судебного разбирательства, на этот раз с полным соблюдением духа и буквы закона», - говорится в сообщении.
P.S. Имя Александра Шестуна включено «Мемориалом» в список лиц, подвергшихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона.