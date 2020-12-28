Россиянам в будущем будут выплачивать пенсию в цифровых рублях
Эльвира Набиуллина рассказала, что российские граждане в будущем получат возможность выбирать, в какой форме получать пенсию. В том числе они смогут получать выплаты в цифровых рублях
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что российские граждане в будущем получат возможность выбирать, в какой форме получать пенсию. В том числе они смогут получать выплаты в цифровых рублях, если такое платежное средство будет введено.
«Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать», - заявила Эльвира Набиуллина в предновогоднем интервью Сергею Шнурову на канале RTVI.
Одновременно с этим Эльвира Набиуллина заявила, что финансовые власти окончательного решение о выпуске цифровой валюты пока не приняли.
«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать», - отметила глава ЦБ.
По замыслу ЦБ, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой, сообщает ТАСС.