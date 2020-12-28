КС РФ признал электронные пропуска во время режима самоизоляции не противоречащими Конституции
Конституционный суд России признал соответствующими Основному закону страны ограничения на передвижение граждан во время пандемии коронавируса
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Основному закону страны ограничения на передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Такое решение суд принял в ходе рассмотрения жалобы на введение электронных пропусков в Московской области.
КС признал подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева «О введении в Московской области режима повышенной готовности…» не противоречащим Конституции РФ, поскольку введение ограничение на передвижение граждан было обусловлено «необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавируса».
Напомним, что в Подмосковье и Москве весной 2020 года действовали электронные пропуска для передвижения граждан в период действия режима самоизоляции.