Замглавы Минэкологии Крыма задержали по делу о вымогательстве
Правоохранительные органы задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Крым Сергея Компанейцева. Чиновник проходит по делу о вымогательстве
Правоохранительные органы задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Крым Сергея Компанейцева. Чиновник проходит по делу о вымогательстве.
«КоммерсантЪ» также сообщает о задержании сотрудника крымского УФСБ Антона Калиниченко. Он вместе с Компанейцевым до присоединения Крыма к России работал в Службе безопасности Украины.
По версии следствия, задержанные намеренно создавали препятствия для деятельности предприятий и бизнесменов, а затем требовали с них отступные. Общий объем вымогательства оценивается в 38 млн рублей.
В материалах дела речь идет о незаконном строительстве в заповеднике и передаче государственных охотничьих угодий в частные руки для организации браконьерства.
В 2017 году Сергей Компанейцев фигурировал в скандале, который разгорелся из-за проезда КАМАЗов в рамках ралли по территории национального природного парка «Тарханкутский». Тогдашний вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что большегрузы уничтожили краснокнижные растения и животных.