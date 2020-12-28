Около 58% россиян отказались делать прививку от коронавируса препаратом «Спутник V»
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», больше половины жителей России не хотят делать прививку от коронавируса отечественной вакциной даже забесплатно
Больше половины жителей России не хотят делать прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V» даже забесплатно. Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», от вакцинации отказываются 58% опрошенных. 38% россиян, напротив, готовы поставить прививку.
Данные последнего опроса оказались сравнимы с аналогичными опросами «Левада-центра», которые проводились в течение последних четырех месяцев.
Например, в августе от вакцинации отказывались 54% респондентов, а в октябре – 59%.
Согласно результатам нового опроса, 30% «отказников» заявили, что хотят дождаться окончания испытаний вакцины. 29% опрошенных заявили, что боятся негативных побочных эффектов от препарата «Спутник V», 12% вообще не видят смысла в вакцинации, а 10% выступают против всех прививок, сообщает «Медуза».