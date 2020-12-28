28 декабря 2020, 12:43
Правительство утвердило план реформы по сокращению числа федеральных чиновников
Правительство России утвердило постановление об оптимизации штатов федеральных органов власти, которое предусматривает сокращение должностей 37 заместителей руководителей федеральных ведомств
Правительство России утвердило постановление об оптимизации штатов федеральных органов власти, которое предусматривает сокращение должностей 37 заместителей руководителей федеральных ведомств.
В рамках реформы кабмин планирует сократить в федеральных органах власти 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции.
Сэкономленные за счет сокращения госаппарата средства планируется оставить в фондах оплаты труда.
Реформа госаппарата начнется 1 января 2021 года, а закончится к 1 мая. По итогам этой реформы штат центральных аппаратов федеральных органов власти должен сократиться на 5%, а территориальных органов - на 10%.