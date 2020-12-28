28 декабря 2020, 11:59
Мурманский губернатор окажет материальную помощь семьям погибших моряков
Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать всю необходимую помощь семьям моряков рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море
Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать всю необходимую помощь семьям моряков рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море.
Глава региона также сообщил, что для родственников моряков открыта горячая линия, с ними сейчас работают психологи.
Судно «Онега» направлялось в порт Мурманска, а в районе архипелага Новая Земля опрокинулось и затонуло. В результате происшествия в воде оказалось 19 человек, но спасти удалось только двух человек. Остальные члены экипажа погибли. Из 19 членов экипажа 16 человек – это жители Мурманской области.
Следственный комитет возбудил по факту кораблекрушения уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».