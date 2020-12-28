Роскомнадзор потребовал от газеты «Бабр» удалить старую статью о дебоше депутата Хинштейна
Роскомнадзор потребовал от редакции издания «Бабр» удалить с сайта материал, в котором сообщалось о то, что депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн якобы устроил дебош в ижевской гостинице во время празднования дня рождения его друга
Роскомнадзор потребовал от редакции издания «Бабр» удалить с сайта материал, в котором сообщалось о том, что депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн якобы устроил дебош в ижевской гостинице во время празднования дня рождения его друга. Инцидент произошел еще в 2006 году.
Редакция сообщила, что получила письмо с почтового адреса operator@rkn.gov.ru. В тексте письма говорится, что материал о депутате Хинштейне содержит сведения, которые нарушают законодательство Российской Федерации в области распространения информации. «Просим в кратчайшие сроки принять меры по удалению данных сведений с указанной интернет-страницы и о результатах сообщить на e-mail: operator@rkn.gov.ru», - говорится в пьсьме. При этом в нем нет никаких контактных данных должностных лиц ведомства и информации о санкциях за неисполнение просьбы.
Текст в «Бабре» представлял собой перепечатку материала издания «Полит.ру», которое в свою очередь ссылалось на публикацию газеты «Жизнь». В публикации рассказывалось, что Александр Хинштейн во время вечеринки якобы «бегал в трусах в красный и белый горошек» по коридору «Парк-отеля» и портил имущество отеля с мотивировкой, что «именинник за все заплатит». Хинштейн данную информацию категорически отрицал.