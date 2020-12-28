Юристы напомнили россиянам о штрафах за антиковидные нарушения в Новый год
Юристы накануне Нового года разъяснили россиянам, какие штрафы им могут грозить за нарушение ограничительных мер в праздничную ночь. Размер этих штрафов составляет от 500 рублей до 300 тысяч рублей
Юристы накануне Нового года разъяснили россиянам, какие штрафы им могут грозить за нарушение ограничительных мер в праздничную ночь. Размер этих штрафов составляет от 500 рублей до 300 тысяч рублей.
Юристы напоминают, что в Москве до 15 января запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время (с 23:00 до 06:00). Аналогичные ограничения введены в Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, Тюмени, ХМАО, Челябинске, Ярославле.
В Санкт-Петербурге заведениям общепита полностью запретили работать в новогоднюю ночь.
В ряде регионов действуют ограничения на проведение в новогоднюю ночь частных вечеринок с кейтерингом и большим количеством гостей. Штраф за нарушение данного ограничения составляет до 30 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч — для юридических.
В Оренбургской области, например, из-за коронавируса запрещается звать в гости к себе домой больше десяти человек.