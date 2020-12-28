28 декабря 2020, 10:58
В России за сутки коронавирус выявили у 27 787 человек
В России за прошедшие сутки выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 487 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии COVID-19 составило уже 3 078 035 человек, из которых 55 265 скончались
В России за прошедшие сутки выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений скончались 487 человек.
Общее число заразившихся с начала пандемии COVID-19 составило уже 3 078 035 человек, из которых 55 265 скончались.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 6 253 новых случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 748, в Подмосковье – 1 606, в Нижегородской области – 502, в Свердловской области – 404, в Ростовской области – 390, в Красноярском крае – 327, в Воронежской области – 387, в Архангельской области - 374.