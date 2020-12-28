В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Спаслись только два человека
В Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля потерпело крушение рыболовецкое судно «Онега». Катастрофа произошла в сильный шторм, а моряков буквально «смыло» с палубы в море
В Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля потерпело крушение рыболовецкое судно «Онега». Катастрофа произошла в сильный шторм, а моряков буквально «смыло» с палубы в море.
В МЧС сообщают, что судно затопило из-за обледенения.
Профильный портал MarineTraffic сообщает, что корабль шел под российским флагом в порт Мурманска.
Telegram-канал LIFE SHOT в свою очередь сообщает, что спастись удалось только двум членам экипажа. Одного из спасенных зовут Буторин Владислав, ему 40 лет. Имя второго моряка уточняется.
На борту судна «Онега» также находились еще 19 человек. Это Баранов Александр (капитан, 47 лет), Курганский Степан (старший помощник, 53 года), Безгузов Сергей (63 года), Бондаренко Игорь (51 год), Елисеев Игорь (44 года), Жук Сергей (53 года), Катюхин Руслан (30 лет), Капенкин Николай (54 года), Каширин Владимир (56 лет), Барри Моххамед (53 года), Монастырев Антон (28 лет), Пермяков Александр (28 лет), Проняев Юрий (29 лет), Тимербаев Владимир (38 лет), Трухачев Сергей (39 лет), Шевцов Юрий (26 лет), Щепин Евгений (48 лет), Фурса В. (61 год).
Следственный комитет России по факту кораблекрушения возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».