28 декабря 2020, 08:25
В бухте Находка произошел сброс нефтесодержащей жидкости в воду. Виновато иностранное судно
В мэрии города сообщили, что пока специалистам удалось собрать около тысячи литров нефтесодержащей жидкости. В бухте были установлены боновые ограждения в два ряда по 150 м.
В бухте Находка иностранное торговое судно сбросило нефтесодержащую жидкость в воду. Площадь загрязнения устанавливается.
В мэрии города сообщили, что пока специалистам удалось собрать около тысячи литров нефтесодержащей жидкости. В бухте были установлены боновые ограждения в два ряда по 150 м.
Сейчас проверку по факту сброса в воду нефтесодержащей жидкости проводит Росприроднадзора. Также в проверке должна подключиться транспортная прокуратура.