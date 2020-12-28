Власти Турции обязали всех туристов предоставлять тесты на коронавирус
Власти Турции обязали всех иностранных граждан предоставлять справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. С 28 декабря данное требование коснется тех, кто прилетает в страну, а с 30 декабря – тех, кто прибывает на наземном и морском транспорте
Власти Турции обязали всех иностранных граждан предоставлять справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. С 28 декабря данное требование коснется тех, кто прилетает в страну, а с 30 декабря – тех, кто прибывает на наземном и морском транспорте.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджи сообщил, что тест на коронавирус должен быть сделан за три дня до поездки, а без справки туристов не впустят в страну.
Также иностранным гражданам будет предоставлена возможность сделать тест на COVID-19 при въезде в Турцию, но в случае положительного теста их поместят на карантин.
Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года и связаны с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции.
В свою очередь в авиакомпании Turkish Airlines заявили, что не будут пускать в самолет пассажиров без отрицательного теста на ковид.