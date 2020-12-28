Минобороны России объяснило переброску техники в Центральноафриканскую республику
Представитель оборонного ведомства сообщил, что бронетехнику поставили в ЦАР для нужд сил безопасности, а также для использования в рамках реформы этого сектора. Речь идет о бронированных разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2
Заместитель Минобороны РФ Александр Фомин подтвердил информацию о поставке в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) российской бронетехники.
В интервью «Российской газете» представитель оборонного ведомства сообщил, что бронетехнику поставили в ЦАР для нужд сил безопасности, а также для использования в рамках реформы этого сектора. Речь идет о бронированных разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2.
Также в ЦАР были отправлены 300 российских военных инструкторов, которые займутся обучением военнослужащих национальной армии республики.
Неделю назад представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги сообщил о переброске в страну сотен российских военнослужащих и тяжелого вооружения. Однако в Москве данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. В свою очередь посол России в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что из российских военных в стране находятся только пять сотрудников представительства Минобороны РФ.
Между тем, западные СМИ сообщили о том, что в ЦАР вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA) были замечены бойцы одной из российских частных военных компаний.
Активизацию повстанческого движения в ЦАР связывают с президентскими и парламентскими выборами в стране.