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Общество
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28 декабря 2020, 02:35

Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выпустили из изолятора временного задержания, куда ее поместили после задержания возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева

Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выпустили из изолятора временного задержания, куда ее поместили после задержания возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - фигуранта журналистского расследования об отравлении Алексея Навального.

Любовь Соболь сообщила, что ей официально предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия.

По версии следствия, юрист ФБК пыталась проникнуть в квартиру тещи предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева в форме сотрудника Роспотребнадзора. Любовь Соболь якобы толкнула женщину и проникла в квартиру.

Сотрудница ФСБ отрицает обвинения и говорит, что всего лишь позвонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального, но он отказался с ней разговаривать.

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