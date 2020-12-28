Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из изолятора временного содержания
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выпустили из изолятора временного задержания, куда ее поместили после задержания возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выпустили из изолятора временного задержания, куда ее поместили после задержания возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - фигуранта журналистского расследования об отравлении Алексея Навального.
Любовь Соболь сообщила, что ей официально предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия.
По версии следствия, юрист ФБК пыталась проникнуть в квартиру тещи предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева в форме сотрудника Роспотребнадзора. Любовь Соболь якобы толкнула женщину и проникла в квартиру.
Сотрудница ФСБ отрицает обвинения и говорит, что всего лишь позвонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального, но он отказался с ней разговаривать.