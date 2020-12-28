Входящий в «Роскосмос» ракетный центр заказал себе автомобиль за 8 млн рублей
Государственный ракетный центр имени академика Макеева (ГРЦ), который входит в структуру корпорации «Роскосмос», заказал для своих нужд легковой автомобиль стоимостью 8 млн рублей
Государственный ракетный центр имени академика Макеева (ГРЦ), который входит в структуру корпорации «Роскосмос», заказал для своих нужд легковой автомобиль стоимостью 8 млн рублей.
Согласно заявке на портале госзакупок, предприятие планирует закупить люксовый внедорожник Lexus LX570 2020 года выпуска или его эквивалент.
Автомобиль должен быть выполнен в «комплектации Luxury21». Сидения водителя и переднего пассажира должны быть оснащены вентиляцией и электрорегулировкой, а в переднем центральном подлокотнике должна быть «охлаждаемая емкость».
Подрядчик должен поставить автомобиль за 8 млн рублей в Миасс Челябинской области, где собственно и располагается ракетный центр.
«Открытые медиа» сообщают, что некоторое время назад в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники ракетного центра имени Макеева получают очень низкие зарплаты. Так, зарплата инженера-конструктора составляет 19 400 рублей, а обычный инженер - 18 800 рублей.
Руководство ГРЦ утверждает, что в вакансиях указывается только размер постоянной части зарплаты, и на самом деле средняя зарплата работников составляет 50 тысяч рублей.