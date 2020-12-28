В Москве началась вакцинация пожилых граждан от коронавирусной инфекции
Ранее Минздрав РФ разрешил ставить прививки от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V» пожилым людям. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта вакцина абсолютно безопасна для пожилых россиян
Фото: komiinform.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет.
Ранее Минздрав РФ разрешил ставить прививки от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V» пожилым людям. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта вакцина абсолютно безопасна для пожилых россиян.
Сергей Собянин приветствовал решение Минздрава, отметив, что пожилые граждане - это группа риска, которая тяжелее всех переносит заболевание.
Напомним, что в Москве в первую очередь от коронавируса начали прививать медиков, учителей и социальных работников. Позже электронная запись на прививку была открыта для сотрудников правоохранительных органов, работников культуры, транспортной сферы, журналистов и других профессиональных групп.