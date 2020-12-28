28 декабря 2020, 01:35
Экс-губернатор Сергей Фургал подаст в суд на телеканал «Россия 24» за клевету
Сергей Фургал подаст в суд на государственный телеканал «Россия 24» за клевету. Поводом для подачи иска стал сюжет о том, что Фургал якобы был известен в криминальных кругах под псевдонимом «Доктор»
Фото: newvz.ru
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подаст в суд на государственный телеканал «Россия 24» за клевету. Поводом для подачи иска стал сюжет о том, что Фургал якобы был известен в криминальных кругах под псевдонимом «Доктор».
«Он будет подавать иск о клевете, будет обсуждать с адвокатами, поскольку так он это оставить не может», - рассказала «МБХ медиа» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
Напомним, что Сергея Фургала, который выиграл губернаторские выборы у кандидата от «Единой России»Вячеслава Шпорта, арестовали летом 2020 года по обвинению в заказных убийствах бизнесменов в нулевых годах. Экс-губернатор своей вины не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.