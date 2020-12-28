28 декабря 2020, 01:05
В Пермском крае глава района выписал себе новогоднюю премию в 15 окладов
Предложение премировать главу района внесла на рассмотрение депутатов земского собрания районная администрация. При этом данное предложение поддержало большинство парламентариев
Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков выписал себе к Новому году премию в размере 15 окладов.
Портал Ura.ru сообщает, что предложение премировать главу района внесла на рассмотрение депутатов земского собрания районная администрация. При этом данное предложение поддержало большинство парламентариев. Воздержались от голосования только два депутата.
Председатель земского собрания Дмитрий Логинов при этом отказался раскрывать размер оклада главы района, заявив, что это является конфиденциальной информацией.
Спикер парламента заверил, что из-за новогодней премии местный бюджет не понесет дополнительных расходов, так как глава района «сэкономил на себе» и за этот год ни разу не уходил на больничный и не получал премии.