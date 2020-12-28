28 декабря 2020, 00:34
В аэропорту Екатеринбурга пассажира сняли с рейса за отказ надеть защитную маску
В аэропорту Екатеринбурга пассажира сняли с рейса из-за отказа надеть защитную маску. Инцидент произошел на рейсе DP-406 в Москву, который выполняла авиакомпания «Победа»
В аэропорту Екатеринбурга пассажира сняли с рейса из-за отказа надеть защитную маску. Инцидент произошел на рейсе DP-406 в Москву, который выполняла авиакомпания «Победа».
Представитель аэропорта «Кольцово» сообщил РБК, что решение о выдворении пассажира из самолета принял командир воздушного судна.
Региональный портал E1 со ссылкой на пассажиров рейса сообщает, что защитную маску отказалась надеть беременная женщина.
Отметим, что во время пандемии все пассажиры должны находиться в защитной маске в течение всего полета. Снимать маску можно только принятия пищи.