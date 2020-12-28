Росздравнадзор и СКР проверят обстоятельства смерти 80-летней пациентки в воронежской больнице
Росздравнадзор и Следственный комитет России по поручению главы Минздрава Михаил Мурашко проведут проверку по факту смерти 80-летней пациентки в Бобровской районной больнице Воронежской области
Росздравнадзор и Следственный комитет России по поручению главы Минздрава Михаил Мурашко проведут проверку по факту смерти 80-летней пациентки в Бобровской районной больнице Воронежской области. Родственники погибшей сообщили, что пожилая женщина не ела две недели, а на выписку ее «волокли по полу».
Внучка пациентки Алеся Литвинова рассказала изданию «Блокнот Воронеж», что бабушку госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позже у нее подтвердилась двухсторонняя ковидная пневмония.
Внучка считает, что медики не следили за здоровьем бабушки. «Она ничего не ела 15 дней, вскоре совсем не могла встать и даже сходить в туалет, никто ей помощь в поддержании жизнедеятельности не оказал», - рассказала Литвинова.
Спустя некоторое время женщину перевели в реанимацию, а затем решили выписать. «Бабушку положили якобы на мягкие медицинские носилки, хотя это больше похоже на мешок, и две худенькие санитарки тащили ее по полу до выхода. Перед выходом дедушка увидел, как ее положили на пол и заставляли встать», - рассказала внучка.
Пациентку в итоге вернули в реанимацию, где она пролежала несколько дней. После получения отрицательного теста на коронавируса женщину перевели в Таловскую больницу по месту жительства, где она скончалась через два часа.
В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что женщина получала необходимое лечение, после чего «в стабильном состоянии» ее перевели в Таловскую больницу. Позже пациентка скончалась от тромбоэмболии.