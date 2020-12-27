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Общество
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27 декабря 2020, 09:49

В Петербурге активисты приносят к зданию УФСБ белье для стирки

«В последнее время у федеральной службы сложился имидж самой оперативной прачечной в России, особенно хорошо зарекомендовавшей себя в Омске», — объяснили свои действия активисты

В Петербурге активисты приносят к зданию УФСБ белье для стирки
Фото: MR7.ru

В Санкт-Петербурге активисты приносят ко входу в городское отделение ФСБ России белье для стирки.

«В последнее время у федеральной службы сложился имидж самой оперативной прачечной в России, особенно хорошо зарекомендовавшей себя в Омске», — объяснили свои действия активисты, слова которых приводит телеграм-канал «ПЬЯTNIЦА».

Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный выложил запись своего телефонного разговора с одним из своих предполагаемых отравителей - сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником Николая Патрушева и стал расспрашивать его об операции по отравлению Навального.

В разговоре Кудрявцев рассказал о том, что сотрудникам ФСБ пришлось дважды зачищать следы «Новичка» на одежде оппозиционера, в том числе и его трусах.

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