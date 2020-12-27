В Верхнем Уфалее полиция пресекла незаконный корпоратив чиновников
В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции пресекли проведение незаконного новогоднего корпоратива сотрудниками мэрии. Ранее в регионе были запрещены корпоративные мероприятия из-за коронавируса
В городе Верхний Уфалей Челябинской области сотрудники полиции пресекли проведение незаконного новогоднего корпоратива сотрудниками мэрии. Ранее в регионе были запрещены корпоративные мероприятия из-за коронавируса.
Инцидент произошел 26 декабря в одном из городских кафе. Как сообщает znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, силовики вывели из кафе 29 человек и взяли со всех объяснительные.
Источник в полиции сообщил, что руководства городской администрации на новогоднем празднике не было, но присутствовали сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие госслужащие.
Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова информацию о разгоне корпоратива чиновников из мэрии пока не прокомментировала.
В связи с пандемией коронавируса губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел запрет на проведение шоу-программ в ресторанах и ночную работу организаций общепита в регионе, который будет действовать до 11 января.