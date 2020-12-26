Конституционный суд разрешил российским властям не выплачивать компенсацию экс-акционерам ЮКОСа
Конституционный суд России разрешил властям страны не выполнять решение Гаагского суда и не выплачивать 57 млрд долларов бывшим акционерам НК ЮКОС
Конституционный суд России разрешил властям страны не выполнять решение Гаагского суда и не выплачивать 57 млрд долларов бывшим акционерам НК ЮКОС.
Еще в 2012 году КС РФ разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные договоры. Данное решение распространялось среди прочих на договор к Энергетической хартии (ДЭХ).
Акционеры ЮКОСа и международный арбитражный суд ранее ссылались на ДЭХ и заявляли, Россия нарушила положения этого договора о защите инвесторов от дискриминации, нечестного и пристрастного судопроизводства.
Однако сейчас Конституционный суд России разъяснил, что постановление от 2012 года «не должно интерпретироваться» как документ, допускающий передачу споров в международный суд. Согласно разъяснению, правительство РФ может подписывать инвестиционные договоры, однако споры по ним должны рассматриваться в России, а для их рассмотрения за рубежом нужен отдельный закон.
Фактически это означает, что КС РФ считает неконституционным рассмотрение спора по делу ЮКОСа в Гаагском суде. Таким образом, российские власти имеют право не выплачивать бывшим акционерам 57 млрд долларов компенсации за банкротство нефтяной компании.