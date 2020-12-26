Юриста ФБК Любовь Соболь задержали на 48 часов после визита к сотруднику ФСБ
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Оппозиционный политик также переведена в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища
Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Оппозиционный политик также переведена в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия.
Данная статья не подразумевает ареста, тем не менее Любовь Соболь, у которой к тому же есть маленький ребенок, задержали на 48 часов.
«Статья у Соболь не арестная. Тем не менее ее — мать с маленьким ребенком — демонстративно закрывают на двое суток, чтобы всем сказать: не копайтесь в этом деле. Не смейте лезть к нашим убийцам-отравителям и звонить им в двери. Эти убийцы неприкосновенны», — прокомментировал ситуацию основатель ФБК Алексей Навальный.
Напомним, что Любовь Соболь задержали и обвинили в нарушении неприкосновенности жилища после того, как она приехала по месту жительства сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Юрист хотела задать ему несколько вопросов об отравлении Навального, но тот не стал с ней разговаривать. В какой-то момент из соседней квартиры вышла женщина по имени Галина Субботина, которая приходится силовику тещей. Именно по ее заявлению было возбуждено уголовное дело. При этом следствие утверждает, что Соболь «толкнула» пожилую женщину и ворвалась к ней в квартиру.