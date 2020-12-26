Власти Москвы перед выборами заказали пиар реновации и других программ
Московские власти заключили контракт в пиар-агентством ИМА-Консалтинг стоимостью 65,5 млн рублей на организацию в течение ближайших пяти месяцев аналитического и информационного сопровождения в интернете деятельности Департамента строительства города
Московские власти заключили контракт в пиар-агентством ИМА-Консалтинг стоимостью 65,5 млн рублей на организацию в течение ближайших пяти месяцев аналитического и информационного сопровождения в интернете деятельности Департамента строительства города.
Основной задачей пиарщиков является информационное сопровождение московской адресно-инвестиционной программы и программы реновации жилого фонда. Подрядчик также должен ежедневно мониторить не менее чем 45 тысяч СМИ, а также социальных медиа и блогоф на предмет упоминания Департамента строительства, спикеров ведомства, подведомственных организаций и объектов реновации.
По условиям контракта, ИМА-Консалтин должен создавать и распространять «уникальный» контент о реализации столичных программ, оперативно реагирование на негативные посты и комментарии о ведомстве в соцсетях. Ежедневно сотрудники агентства должны проверять около 50 млн сообщений.
К подготовке и размещению контента о деятельности Департамента строительства рекомендуется привлеепть лидеров общественного мнения, под которыми подразумеваются блогеры с 10 тысячами и более подписчиков в Facebook, сообщают «Открытые медиа».
Отметим, что ИМА-Консалтинг регулярно получает от мэрии Москвы контракты на оказание информационных услуг. Агентство поучаствовало в 213 тендерах на общую сумму 1,135 млрд рублей и выиграла 185 из них.
Политологи считают, что мэрия заказала пиар программы реновации, которой недовольны многие москвичи, из-за выборов в Госдуму. «Выборы в Госдуму - это матч-реванш для столичных властей, патронов и снарядов приказано не жалеть», - заявил политический эксперт Константин Калачев.