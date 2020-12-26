26 декабря 2020, 00:13
Семилетний школьник попросил у Владимира Путина акции «Газпрома», а получил тульский пряник
Семилетий школьник из Бишкека Рустам Ташматов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ему Новый год акции государственных компаний «Газпром» и «Роснефть». Мальчик отметил, что это является его мечтой
Семилетий школьник из Бишкека Рустам Ташматов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой подарить ему Новый год акции государственных компаний «Газпром» и «Роснефть». Мальчик отметил, что это является его мечтой.
О письме школьника РИА Новости сообщили в Россотрудничестве.
Российские власти мечту школьника не исполнили, но без новогодних подарков не оставили. Мальчику вручили тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом, термокружку с российским двуглавым орлом (из такой кружки пьет президент во время официальных мероприятий) и Большую универсальную школьную энциклопедию.
В Россотрудничестве также пожелали школьнику из Бишкека успехов на «политическом поприще».