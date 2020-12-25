Глава дептранса столицы Максим Ликсутов анонсировал отмену платы за поездки в метрополитене на Новый год
Данная информация опубликована в Telegram-канале профильного ведомства. Проехать на метро и электричках Московского центрального кольца, не оплачивая услуги, можно будет с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января
Данная информация опубликована в Telegram-канале профильного ведомства. Проехать на метро и электричках Московского центрального кольца, не оплачивая услуги, можно будет с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.
На Новый год жителей и гостей столицы станут обслуживать 174 маршрута наземного транспорта. В их числе 15 ночных маршрутов, еще 59 будут работать до самого утра, 100 – до 03:30. Московские центральные диаметры 1 января закроются в 2:30.
Максим Ликсутов пояснил, что в праздничные дни метрополитен будет функционировать в стандартном режиме. В ночь на Рождество работу 268 транспортных маршрутов продлят до 03:00. Кроме того, будут действовать 15 ночных маршрутов.
Кроме того, Ликсутов рассказал и о праздничном украшении общественного транспорта. По Кольцевой линии метрополитена уже начал ходить традиционный новогодний поезд, также запланировано тематическое оформление электробусов и трамваев.
Глава московского департамента транспорта напомнил о необходимости надевать в транспорте маски и перчатки, и порадовал горожан информацией о том, что с 1 по 9 января не будет взиматься плата за услуги парковок (исключением станут плоскостные парковки со шлагбаумами).